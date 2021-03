Alle ore 11, come in tutte le città italiane, bandiere a mezz’asta sul Palazzo del Comune.

Cremona ha così aderito all’iniziativa promossa in tutta Italia per commemorare le vittime della pandemia in occasione della Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da coronavirus. Davanti alla sede del Comune, indossando la fascia tricolore, il Sindaco Gianluca Galimberti ha osservato un minuto di silenzio.

Un gesto per ricordare innanzitutto le tante persone che hanno perso la vita, dimostrare solidarietà ai loro cari, ma anche per onorare il sacrificio e l’impegno di tutti coloro che, in quei giorni così difficili e ancora adesso, sono in prima linea a servizio dell’intera comunità.

L’auspicio è che il ricordo e l’omaggio alle cittadine e ai cittadini che sono morti a causa della pandemia, così come il ricordo e la consapevolezza dei lutti e delle sofferenze servano come ulteriore sprone all’impegno di tutti per portare il nostro Paese fuori dall’emergenza.

Bandiere a mezz’asta anche sul Palazzo della Provincia. Il Presidente Paolo Mirko Signoroni, dopo il minuto di silenzio, ha poi voluto ricordare le sofferenze di tutti quanti hanno subito il dramma della pandemia a livello personale, familiare, nella propria attività lavorativa e professionale; un particolare pensiero e vicinanza li ha poi rivolti ai giovani, agli anziani ed alle fasce più deboli della popolazione, rilevando anche quanto l’isolamento e la mancanza di relazioni incidano pesantemente sulle criticità già esistenti.

Un particolare ringraziamento è andato poi a tutto il personale medico, sanitario e dei servizi alla persona ed alla Protezione civile per il fondamentale apporto alle nostre comunità locali. Infine, un invito generale ad un approccio positivo alle vaccinazioni.

IL minuto di silenzio è stato osservato anche in tutti gli altri comuni della provincia, tra cui Soresina e Castelleone.