Incidente questa mattina in via Milano quando, poco prima delle 8.30, sono entrate in collisione due auto all’altezza della Sperlari.

Ancora da stabilire la dinamica dell’incidente. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia Locale.

Sul luogo dell’incidente è arrivata anche un’ambulanza, ma non risulta alcun ferito.

Fotoservizio Francesco Sessa