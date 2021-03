E’ stato arrestato L.G., 34enne pregiudicato, in seguito ad un’attività di indagine condotta dai carabinieri del nucleo operativo di Crema, insieme ai colleghi delle stazioni di Montodine e Romanengo. L’uomo è accusato di spaccio di stupefacenti ed è stato intercettato a Castelleone, dove risiede, a bordo della propria auto.

Nelle giornate del 16 e 17 marzo i militari hanno notato che lo spacciatore si è incontrato con un 35enne di Pianengo e un 26enne di Soresina, ai quali ha ceduto dosi di cocaina e hashish.

Terminate le operazioni nei confronti degli assuntori e requisita la droga, i carabinieri hanno bloccato lo spacciatore a bordo della sua auto ed hanno poi perquisito la sua abitazione. Qui sono stati rinvenuti 121 grammi di cocaina, 259 di hashish e 147 grammi di marijuana, oltre a 695 euro in contanti, considerati provento delle spaccio. Sono stati sequestrati anche i materiali necessari al confezionamento delle dosi (macchinetta per sottovuoto e bilancino di precisione).

L’uomo è in attesa del processo per direttissima, agli arresti domiciliari. Per gli assuntori è invece scattata la segnalazione alla Prefettura di Cremona.