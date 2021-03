“Formare giovani che diventino imprenditori preparati è necessario per il nostro paese e per il nostro territorio. Questa laurea è un segno di speranza, è il tempo di pensare all’oggi e al futuro”. Così il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, intervenuto in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo corso di laurea magistrale dell’Università Cattolica nel campus di Cremona.

Un progetto annunciato oggi ufficialmente alla stampa con l’obiettivo di portare nel campus di Santa Monica giovani talenti provenienti da tutta Italia, giovani che abbiano una laurea triennale e che vogliano investire sul proprio futuro per diventare ciò di cui le aziende hanno oggi bisogno, figure professionali sempre più poliedriche e strategiche.

E’ un corso suddiviso in due anni: il primo molto intenso e legato alla finanza e all’innovazione, nel secondo anno la possibilità di realizzare tesi su progetto di start up e, tra i corsi, uno opzionale a San Francisco nel cuore della Silicon Valley.

Partner del progetto aziende del territorio e non solo. Nel corso della conferenza sono intervenuti oltre al sindaco di Cremona, Annamaria Fellegara, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Fabio Antoldi, coordinatore del corso di laurea (nel video l’intervista di Giovanni Palisto), Carolina Cortellini, presidente CRIT e Microdata, Matteo Monfredini, CEO di MailUp, Corrado la Forgia, Vicepresident Vhit, BOSCH Italia e Gerardo Paloschi, per Finarvedi spa.

MailUp, Microdata e Bosch hanno espresso la disponibilità a contribuire attivamente, restando al fianco dei ragazzi durante tutto il loro corso di studi e mettendo a disposizione i manager per trasformare le competenze nel concreto, dare loro l’opportunità di osare.

Gerardo Paloschi, per Finarvedi, ha ricordato come futuro, innovazione e giovani siano le parole d’ordine su cui il gruppo Arvedi ha sempre basato il proprio futuro: “La volontà è quella di generare talenti ma anche di importare talenti. Oggi crediamo che Cremona abbia molto da offrire ma anche da ricevere e si candida per avere un bellissimo futuro”.

La conferenza integrale è disponibile al seguente link: https://youtu.be/OoeF_I0kw94

L’elenco dei partner della Laurea Magistrale ‘Innovazione E Imprenditorialità Digitale’ (al 18 Marzo 2021)

Leader Internazionali dell’innovazione

Arvedi

Bosch

Imprese dell’economia digitale

Agile Marketing Italia

Appquality

C2 Corporate

C2 Group

Cobox

Crit

Cyberoo

Dueper

Fabbrica Digitale

Gamm System

Incode

It Impresa

Klarna

Mailup Group

Microdata Group

Net4market

Pro World Studio

Trakti

Value Group

Xeo4 Rilheva

Attori Dell’eco-Sistema delle Startup Innovative

Digital Magics

Le Village By Ca – Milano

Le Village By Ca – Parma

Rei Reindustria Innovazione

Urban Hub Piacenza

