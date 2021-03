Sono 204 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 64.999. I nuovi positivi in Lombardia sono 5.518, di cui 202 ‘debolmente positivi’. L’indice di contagio è all’8,4%.

Salgono di 2 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 788, e salgono di 52 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 6.796 ricoverati. I decessi sono 80.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 1.471, di cui 543 a Milano città; Bergamo 342, Brescia 909, Como 406, Lecco 240, Lodi 72, Mantova 267, Monza e Brianza 610, Pavia 323, Sondrio 92 e Varese 451.

Intanto è stabile a 218 il numero dei pazienti ricoverati tra Cremona e Oglio Po. A Cremona sono 16 i pazienti Covid in terapia intensiva, a cui se ne aggiungono altri 8 non Covid. Altre 22 persone sono ricoverate in Pneumologia in respirazione non invasiva e la week surgery al sesto piano è tornata ad essere reparto Covid come la scorsa primavera. All’Oglio Po sono sei i casi Covid in terapia intensiva.

In Italia i numeri sono sostanzialmente in linea con quelli di ieri. Il rapporto nuovi positivi-tamponi processati è infatti del 7,1% (contro il 7%). Aumentano non di molto i nuovi positivi (25.735 contro 24.935). Diminuiscono i decessi (386 contro i 423 di ieri). Resta sempre alta la pressione sulle strutture ospedaliere: mentre diminuisce il numero dei ricoveri Covid (164 oggi, ieri 177) aumentano maggiormente le terapie intensive (31 contro 16).