E’ di 34.500 euro, il più basso tra le province lombarde, l’indebitamento medio nel Cremonese. Un dato che si suddivide tra prestiti finanziari (46,4%), personali (29,1%) e Mutui (24,4%).

La media nazionale è leggermente più bassa (32.231 euro), anche se il dato del nostro territorio rimane al di sotto di quella regionale (40.255). In Lombardia dove l’esposizione media più alta è stata riscontrata a Milano (51.854 euro).

La popolazione cremonese con crediti attivi arriva al 44,4% degli abitanti della provincia, la stessa media percentuale della Lombardia. In questo senso è la provincia di Sondrio (30,4%) ad avere la percentuale più bassa di popolazione con crediti attivi, mentre il dato più alto si registra a Lodi (51,6%).

Nel nostro territorio, la rata media mensile pro capite è di 326 euro. Si tratta della più bassa in Regione ed è in linea con la media nazionale (324 euro), mentre è a Sondrio (406 euro) che si registra quella più elevata.

E’ quanto emerge dallo studio realizzato da Mister Credit-CRIF che ha preso in considerazione per l’elaborazione degli indicatori il credito in essere erogato ai consumatori nella forma di: mutui, prestiti personali e finalizzati. Sono stati, invece, esclusi dallo studio i finanziamenti a sofferenza.