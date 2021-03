L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 15 luglio 2020, consente ai possessori di voucher per spettacoli annullati causa Covid-19 di poterli trasformare in donazioni Art Bonus in favore degli enti già eleggibili alla misura fiscale.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per tutti coloro che sono vicini ai Teatri duramente colpiti dalle conseguenze dello stop forzato, per emergenza epidemiologica, di tutte le attività.

I costi sostenuti per vedere spettacoli che sono stati cancellati a seguito del DPCM dell’8 marzo possono diventare donazioni Art Bonus se si è in possesso del voucher, di pari importo del biglietto, ottenuto con le modalità previste dal “Decreto Cura Italia” del 17 marzo 2020 e successive modificazioni nel “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020.

L’opportunità di diventare mecenati Art Bonus rinunciando al voucher, e ottenendo un credito d’imposta pari al 65% dell’importo pagato per l’acquisto del biglietto, spetta a tutti coloro che hanno acquistato biglietti per spettacoli di enti ammessi all’Art Bonus.

L’acquirente del biglietto che rinuncia al voucher dovrà ottenere dall’ente organizzatore degli spettacoli un’attestazione nella quale siano indicati tutti gli elementi necessari per riconoscere ed individuare – nell’importo e nella causale – l’erogazione liberale a sostegno di quell’ente.