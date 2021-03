Una vittima e 239 nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 56.383. I nuovi positivi in Lombardia sono 4.810. L’indice di contagio è all’8,5%.

Salgono di 3 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 791, e salgono di 95 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 6.891 ricoverati. I decessi sono 78.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 1.335, Bergamo 338, Brescia 757, Como 316, Lecco 159, Lodi 77, Mantova 236, Monza e Brianza 588, Pavia 227, Sondrio 94 e Varese 355.

Sono 23.832 i positivi in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 354.480 tamponi molecolari e antigenici (10mila in meno rispetto al giorno precedente) effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 25.735 (qui il bollettino del 19 marzo). Il tasso di positività resta sostanzialmente stabileal 6,7% (ieri era al 7%). Sono invece 401 i morti in un giorno (ieri erano state 386), per un totale di 104.642 vittime da inizio epidemia. Prosegue la crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 23 in più (ieri +31) con 243 ingressi giornalieri che portano il totale a 3.387, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 203 unità (ieri +164), 27.061 in tutto.