Cinque ventenni cremonesi sono stati denunciati dalla Polfer di Brescia per interruzione di pubblico esercizio. I giovani sono finiti nei guai per aver tirato il freno a mano del convoglio interregionale sul quale viaggiavano senza alcuna motivazione, e per aver sigillato le porte. Dopo le verifiche di rito e l’identificazione negli uffici, per tutti i ragazzi è scattata la denuncia.