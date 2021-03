Per il secondo giorno consecutivo gravi problemi per l’hub vaccinale di Cremona. Al centro alcuni “disguidi regionali nel sistema di prenotazioni” che hanno fatto sì che questa mattina, sabato 20 marzo, il punto vaccinale in Fiera risultasse praticamente deserto.

Il sindaco Gianluca Galimberti, oltre ad aver denunciato i disguidi, ha sottolineato che l’hub “è stamattina senza persone che si vaccinano”.

Per questo ha rilanciato un appello dell’Asst di Cremona affinché solo le persone ultra 80enni che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid si rechino nell’hub per farsi vaccinare, naturalmente fino all’esaurimento delle dosi.

E’ sufficiente presentarsi in Fiera (preferibilmente in mattinata, ma anche nel pomeriggio) muniti di tessera sanitaria e, se lo si possiede, di numero di prenotazione. In caso contrario, qualora cioè non si fosse ancora ricevuta la convocazione, si potrà procedere direttamente sul posto.

Questa mattina era infatti programmata la vaccinazione per 500 over 80, che però non sono stati convocati da Regione. Nel pomeriggio sono invece previste le somministrazioni per insegnanti e militari.