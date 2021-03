Grave infortunio sul lavoro questa mattina alle 8.30 circa a Levata di Grontardo in via Kennedy.

Due giovani operai di 24 e 26 anni risultano feriti, il secondo, P.P. in maniera grave, rimanendo incastrato in un macchinario e riportando ferite multiple al torace. Il 24enne. P.M. invece ha riportato ferite alle gambe.

In loro soccorso sono giunti sul posto i sanitari del 118, con un’ambulanza del soccorso di Vescovato l’automedica dall’ospedale di Cremona, oltre ai Vigili del Fuoco. Constatata la gravità dell’infortunio per il 26enne, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso giunto da Brescia, che lo ha trasportato all’ospedale di Mantova in codice giallo. Il collega 24enne è invece stato ricoverato con ferite meno gravi all’ospedale di Cremona.

Sul posto i carabinieri della stazione di Vescovato e il personale di Ats Valpadana che sta procedendo per l’accertamento delle modalità dell’infortunio.