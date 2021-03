VANOLI CREMONA – DE’ LONGHI TREVISO 85-86

Vanoli Cremona: TJ Williams 15, Giuseppe Poeta 9 , Fabio Mian 2, Marcus Lee 9, Jaylen Barford 33, Daulton Hommes 7, Andrea Donda N.E, Mauro Zacchigna N.E

De’ Longhi Treviso: Dewayne Russel 15, David Logan 3, Giovanni Vildera 2, Vittorio Bartoli N.E, Matteo Imbro 18, Lorenzo Piccin N.E, Matteo Chillo 8, Christian Mekowulu 15, Michael Sokolowski 15, Nicola Akele 6, Trent Lockett 2

Cremona subisce tutto il match, riprende la gara al quarto periodo ma il sogno si spegne con il tap in sulla sirena di Nicola Akele. Vince la De’ Longhi 85-86. Apprensione per Poeta, uscito a metà quarto per un problema alla gamba.

