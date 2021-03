Comprendere i profondi mutamenti sociali indotti dalla crisi sanitaria e individuare pratiche e progetti utili per contrastare le diseguaglianze emerse o acuitesi nelle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia.

Queste le finalità della “Formazione di Comunità”, un ciclo di quattro incontri organizzato da CSV Lombardia Sud e dedicato a enti del Terzo settore, cittadini e istituzioni.

Il primo incontro online (la partecipazione è libera) si intitola “Essere comunità nel tempo dell’incertezza” ed è previsto per martedì 30 marzo alle 17.30 con lo psicologo e formatore Ennio Ripamonti.

“Insieme a Ripamonti – spiegano i curatori del progetto Lorenzo Tornaghi e Maria Piccio, operatori di CSV – proveremo a ridisegnare e comprendere il contesto storico attuale, dentro al quale organizzazioni, cittadini, enti e istituzioni si ritrovano ad agire, attorno ai temi della collaborazione, della prossimità, della tutela dei diritti e del contrasto alle diseguaglianze.

Il valore aggiunto di questo percorso, oltre all’autorevolezza di Ennio Ripamonti, è quello di far incontrare realtà attive in quattro differenti province, ciascuna con le proprie caratteristiche e specificità, in un percorso capace di mettere in connessione organizzazioni, persone, forze e idee in una dimensione molto concreta di contaminazione, confronto, scambio di buone pratiche e possibili soluzioni a problemi condivisi”.

La “Formazione di Comunità” proseguirà con altri approfondimenti dedicati alle questioni sociali che attraversano l’attualità e alle modalità operative per affrontarle, utilizzando “ecosistemi collaborativi“, capaci di mettere in connessione le energie positive presenti sui territori.

“Si tratta di un’opportunità utile per interrogarsi su come progettare e realizzare pratiche che possano contrastare e fronteggiare le diseguaglianze sempre più diffuse nelle comunità locali dopo l’inizio della pandemia.

Un’occasione laboratoriale per lavorare insieme provando a riconnettere il nostro agire con una dimensione più riflessiva e attuale, su di sé e sul mondo, lavorando sul proprio potere di cambiamento”, continuano gli operatori di CSV Lombardia Sud.

La “Formazione di Comunità” concorre alla costruzione del nuovo progetto La Trama dei Diritti. Il Festival dei Diritti 2020 si è chiuso infatti alla fine del 2020, ma il desiderio di approfondire, discutere e promuovere i diritti da parte di associazioni, volontari, cittadini ed enti non si è mai fermato.

Per questo Csv Lombardia Sud per il 2021 ha dato vita a uno spazio permanente dedicato ai diritti per far crescere e connettere ancor più e meglio le tante realtà che già lavorano su questi argomenti e per valorizzare le numerose iniziative organizzate anche durante l’anno e non solo nelle settimane del festival.

Gli appuntamenti sono ispirati anche da un documento fondamentale come l’Agenda2030 dell’Onu, che chiama tutti noi – enti, associazioni, società civile – contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

I primi due incontri

• 30 marzo 2021 / 17.30-19.30 – Essere comunità nel tempo dell’incertezza: incontro online all’indirizzo https://tinyurl.com/584e49u6. In alternativa per chi non avesse internet è possibile partecipare tramite chiamata (solo audio) chiamando il numero 02 0069 9766 e inserendo, seguendo le indicazioni della voce guida, l’ID conferenza 327 262 081.

11 maggio 2021 / 17.30-19.30 – La cultura della collaborazione: incontro online all’indirizzo https://tinyurl.com/54nw3ncp. In alternativa per chi non avesse internet è possibile partecipare tramite chiamata (solo audio) chiamando il numero 02 0069 9766 e inserendo, seguendo le indicazioni della voce guida, l’ID conferenza 838 877 597.

I due successivi incontri si svolgeranno fra giugno e settembre 2021. Le date verranno pubblicate sulle pagine di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia del sito www.csvlombardia.it.