Nel percorso di riattivazione della Consulta dello Sport del Comune di Cremona, da oggi, lunedì 22 marzo, e sino a mercoledì 31 marzo prossimo, tutte le associazioni sportive cittadine avranno la possibilità di iscriversi all’Assemblea di questo organismo.

L’Assemblea delle associazioni è parte della nuova Consulta dello Sport e affiancherà il Comitato esecutivo nelle diverse attività che questo strumento di governance sportiva territoriale si propone di perseguire per lo sviluppo dello sport nel nostro comune. A tutte le associazioni e società sportive cremonesi è stato inviato, nella giornata odierna, il modulo di iscrizione all’Assemblea.

La richiesta di iscrizione è libera e su base volontaria e dovrà pervenire all’Ufficio Sport del Comune di Cremona (sport@comune.cremona.it) entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 31 marzo 2021.

La costituzione dell’Assemblea, fortemente voluta dall’Assessore allo Sport Luca Zanacchi, mira ad una “maggiore partecipazione del mondo sportivo alle dinamiche di sviluppo, progettazione e pianificazione delle diverse potenzialità e progettualità che il territorio esprime e si caratterizza come opportunità, per le singole realtà sportive, di diventare sempre più partecipi e protagoniste delle dinamiche che regolano la comunità sportiva locale”.

Dopo la raccolta delle disponibilità delle diverse associazioni e società sportive cittadine ad aderire all’Assemblea della Consulta, seguirà la sottoscrizione, da parte dei membri del Comitato esecutivo, del nuovo protocollo della Consulta dello Sport.

A seguito di questo passaggio formale, nelle modalità consentite dall’andamento della pandemia, si procederà alla prima convocazione dell’Assemblea delle associazioni e società sportive, con la condivisione della proposta di lavoro e la raccolta di eventuali spunti e proposte.

Sempre nella prima seduta saranno anche eletti due rappresentanti dell’Assemblea che parteciperanno ai lavori del Comitato esecutivo. L’Assemblea si riunirà periodicamente per monitorare l’operato del Comitato esecutivo, nonché per sottoporre proposte ed iniziative che possano coinvolgere il mondo sportivo cremonese.

“Sono molto soddisfatto della nuova veste della Consulta dello sport”, dichiara l’Assessore Luca Zanacchi, che aggiunge: “Abbiamo vagliato numerosi modelli valutando esperienze sparse in tutta Italia per capire come fare evolvere la nostra realtà. Certo la situazione sanitaria ha allungato le tempistiche e complicato le attività anche di strutturazione della nuova Consulta, ma siamo molto soddisfatti e pronti alla riattivazione di questo importante strumento a disposizione dello sport cittadino.”

“Abbiamo creato l’Assemblea delle associazioni e società sportive – conclude l’Assessore – nell’ottica di favorire la partecipazione, condivisione e democraticità all’interno delle dinamiche cittadine di gestione delle differenti problematiche e delle svariate progettualità. Ci accingiamo ad affrontare un percorso ostico ma accattivante, che certamente concorrerà in maniera considerevole alle ripresa e al sostegno dello sport dopo tutte le criticità vissute nei mesi scorsi. Auspico pertanto una significativa risposta e partecipazione da parte delle realtà cittadine”.