Un morto e 77 nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 21.732. I nuovi positivi in Lombardia sono 2.105, di cui 112 debolmente positivi. L’indice di contagio è all’9,6%.

Salgono di 16 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 822, e salgono di 26 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 6.952 ricoverati. I decessi sono 77.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 691, di cui 267 in città, Bergamo 217, Brescia 374, Como 71, Lecco 81, Lodi 19, Mantova 14, Monza e Brianza 262, Pavia 66, Sondrio 45 e Varese 130.

Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono 13.846 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 20.159 di ieri, ma con molti tamponi in meno, oltre centomila (169.196 i test oggi), come sempre succede dopo il weekend. Il tasso di positività infatti sale di un punto secco, e arriva all’8,2%. In aumento anche i decessi, 386 (ieri 300), per un totale di 105.328 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Così come prosegue la crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 62 in più (ieri +61) con 227 ingressi del giorno, e salgono a 3.510, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 565 unita’ (ieri +423), 28.049 in tutto. I contagi totali in oltre un anno sono 3.400.877. In netta crescita i guariti, probabilmente a causa anche di cospicui recuperi: 32.720 oggi (ieri 13.526), per un totale di 2.732.482.

Per questo, si registra un calo sensibile nel numero degli attualmente positivi, 8.605 in meno (ieri +6.219), 563.067 in tutto. Di questi, 531.508 pazienti sono in isolamento domiciliare.