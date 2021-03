Da oggi e sino a lunedì 3 maggio prossimo è aperta la presentazione dei progetti per Cultura Partecipata 2021.

L’iniziativa, promossa dal Settore Cultura, Musei e City Branding del Comune di Cremona, è stata rinnovata lo scorso anno ridefinendo i filoni tematici, aggiornando le modalità di presentazione delle proposte e assicurando risorse con l’obiettivo di accogliere più progetti e migliorare le condizioni per la loro realizzazione.

Per quanto riguarda i filoni tematici, questi sono diventati strutturali e stabili: ogni anno vengono sempre confermati e possono essere declinati dai proponenti con progetti di volta in volta diversi.

Ecco i temi proposti:

• Cremona Bellissima

Cremona ha un grande patrimonio fatto di arte e di luoghi ma anche di relazioni, eventi e manifestazioni.

Questo tema vuole valorizzare il patrimonio culturale della città, sempre più consapevole delle proprie peculiarità e potenzialità e animata da progetti e manifestazioni. I progetti proposti possono anche fare riferimento sia a iniziative consolidate che ad argomenti specifici che possono caratterizzare una determinata annata.

• Cremona nella Storia

Riscopriamo la nostra città attraverso i momenti storici e gli eventi che hanno costruito Cremona e i suoi cittadini.

Il secondo tema guarda al patrimonio storico della città, anche questo sempre più protagonista di iniziative e progetti, sia pubblici che privati. Si può fare riferimento ad anniversari o svelare momenti particolari della nostra storia, anche poco noti, ma comunque di rilievo.

In particolare, nel 2021 ricorrono i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri. Saranno quindi considerati anche i progetti che intendono valorizzarne le opere, l’importanza storica e l’influenza esercitata sulla cultura italiana.

• Cremona dei Giovani

Spazio al protagonismo, alla creatività e ai linguaggi giovanili, dalla musica all’arte contemporanea.

Il terzo tema vuole offrire ulteriori occasioni di riconoscimento alle progettualità che possono mettere in campo realtà giovanili o quelle che operano in questo ambito, in modo da riconoscere e sostenere progetti culturali creativi e innovativi.

In linea con i tre filoni individuati, il Comune invita a partecipare a Cultura partecipata 2021, che prevede un’unica call valida per tutto l’anno, associazioni, enti pubblici e privati, società e organizzazioni di altro tipo.

Non è possibile presentare progetti in qualità di persone fisiche. Non sono considerati progetti che richiedono esclusivamente patrocinio e collaborazione, dato che per questo tipo di richieste sono già attive modalità consolidate disponibili tutto l’anno. Ogni progetto dovrà riguardare uno dei tre filoni e i partecipanti potranno presentare più progetti.

Ogni progetto dovrà necessariamente tenere conto dell’emergenza sanitaria in corso. Andranno pertanto indicate le misure da adottare per realizzare gli eventi e le attività nel rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità, pena l’impossibilità di attuarle.

Non potendo prevedere l’andamento della pandemia e, di conseguenza, le modalità di svolgimento dei progetti, saranno apprezzate quelle proposte che prevedono contestualmente e/o in alternativa l’utilizzo di tecnologie digitali per consentirne la fruizione anche a distanza e/o in differita.

Per partecipare è necessario compilare l’apposito form online presente sul sito del Comune (https://www.comune.cremona.it/node/500272) a partire da oggi, lunedì 22 marzo, e poi presentare all’Ufficio Protocollo del Comune, entro lunedì 3 maggio 2021, la ricevuta elettronica stampata e firmata in originale che arriverà all’indirizzo mail del proponente.

L’Amministrazione procederà alla valutazione con l’obiettivo di accompagnare e sostenere il maggior numero possibile di progetti.

Nella valutazione sono previsti alcuni fattori premianti: attenzione alla disabilità, alla promozione turistica, elementi di innovazione tecnologica e digitale, relazioni con iniziative dell’Amministrazione comunale, rigenerazione urbana, centro storico e quartieri, sostenibilità ambientale, adozione di misure adeguate per affrontare l’emergenza sanitaria.

In merito alla sostenibilità ambientale, nei progetti presentati sarà opportuno inserire, laddove possibile, azioni specifiche che vadano nella direzione di una migliore tutela dell’ambiente, per esempio attraverso forme di risparmio energetico o di riciclo di materiali.

I progetti che non presenteranno proposte in questa direzione dal punto di vista organizzativo, non dei contenuti, non saranno penalizzati: non tutte le tipologie di attività culturali si prestano infatti alla messa in pratica di azioni ambientali.

Le forme di sostegno concesse sono la collaborazione, che consiste nella possibilità di utilizzare spazi, servizi e attrezzature comunali, e un contributo nella misura massima di 1.500,00 Euro per ciascun progetto.

Per Cultura partecipata 2021 il budget disponibile ammonta a 25.000,00 euro. Il Comune sostiene i progetti vincitori nella misura massima del 50% delle spese complessive correttamente documentate. I risultati saranno diffusi a partire da lunedì 24 maggio 2021.

Tutte le indicazioni dettagliate inerenti modalità e documentazione da presentare per partecipare al bando di Cultura partecipata sono presenti sul sito del Comune nella sezione “Progetti”. Per informazioni e chiarimenti è comunque possibile rivolgersi al Settore Cultura, Musei e City Branding inviando una mail all’indirizzo cultura.partecipata@comune.cremona.it oppure contattando telefonicamente questi referenti: Lamberto Ghilardi (0372.407252), Emanuela Rustici (0372.407584), Michele Ginevra (0372.407780).