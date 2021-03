I Carabinieri del Comando Stazione di Cremona in ottemperanza all’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Mantova, hanno eseguito un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare nei confronti di C.F., classe 1959, autotrasportatore, pregiudicato.

Il 61enne milanese, attualmente residente a Cremona, dovrà espiare una condanna residua di 1 anno, dopo essere stato colto in flagrante mentre evadeva dagli arresti domiciliari.

Tutto è iniziato nel 2016, quando l’uomo, all’epoca residente a Monticelli d’Ondina, venne denunciato per furto. Nel novembre del 2017 fu quindi sottoposto al regime di detenzione domiciliare, ma pochi mesi dopo, nel febbraio del 2018 fu appunto sorpreso dai Carabinieri fuori casa.

Nel corso del 2018 poi l’uomo ha reiterato il reato di evasione dal proprio domicilio.

Ecco quindi che nei giorni scorsi per il 61 autotrasportatore milanese, è arrivata l’ordinanza che gli impone di espiare la pena di un anno in regime di detenzione domiciliare senza la possibilità di uscire di casa, se non con l’autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Sorveglianza di Mantova.