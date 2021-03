Ferve l’attività edilizia in centro storico, con almeno due interventi su importanti palazzi cittadini, simboli del liberty cremonese: il palazzo delle ex assicurazioni generali all’angolo tra corso Campi e via Guarneri del Gesù e la sede del Credit Agricole in corso Mazzini, Qui da oggi è stata stata installata una gru, primo segno di un recupero immobiliare annunciato già lo scorso anno che prevede la trasformazione di tutti i piani superiori (escluso il piano terra, che resta banca), in appartamenti ed uffici.

Il palazzo che fu prima sede del Credito Commerciale, poi divenuto Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza ed infine Crédit Agricole di piazza Roma, è stato venduto dall’istituto di credito nell’ambito di una ristrutturazione della rete regionale che ha determinato l’inserimento di Cremona nella macroarea di cui è sede principale Piacenza. Da sede di Cremona, la banca si è trasformata in agenzia con un’area self service sempre accessibile per le operazioni di routine e spazi per l’attività prevalente, ossia la consulenza.

La nuova proprietà ha già avviato una campagna pubblicitaria per reclamizzare l’intervento, in un palazzo che solo pochi anni fa è stato completamente ristrutturato nella pare esterna, dopo che si erano verificati distacchi di stucchi dalla facciata, ma che all’interno è ormai vetusto.

Altro intervento di rilevo, quello avviato in corso Campi, dove lo studio di architettura Arkpabi, per conto dell’immobiliare Aquileia Capital Service (ACS) sta realizzando appartamenti di pregio, dopo anni di abbandono a seguito del trasferimento delle assicurazioni Generali. L’intervento prevede la realizzazione di appartamenti di varie metrature in classe energetica A+ contraddistinti da giardini sospesi.