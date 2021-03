Il picco medio dei contagi in provincia di Cremona è stato il 18 marzo, una previsione che l’ingegnere Alberto Gerli aveva fatto basandosi sui modelli matematici. Ed oggi, dopo essersi dimesso dal nuovo Cts dell’era Draghi, si dice certo che “se continueremo con questo trend e la campagna vaccinale ci aiuterà, ci aspetta una fine marzo in cui i contagi potrebbero scendere e fino a 150 – 160 di media settimanale, per arrivare a metà aprile tra gli 80 e 90”, quindi dimezzati.

Il servizio di Giovanni Rossi