Alle 3,30 della notte tra il 24 e il 25 dicembre del 2014 in via Mincio davanti al bar Cantuccio era in corso una festa alla quale stavano partecipando una trentina di persone, tutte alticce. Per terra c’era di tutto: bottiglie, bicchieri e vetri sparsi ovunque. Insopportabili gli schiamazzi, tanto che qualcuno aveva chiamato la polizia. Sul posto erano arrivate due Volanti con due agenti per auto.

“Due delle persone presenti si stavano spintonando”, ha raccontato oggi in aula uno dei poliziotti nel processo a carico di due ragazzi accusati di resistenza a pubblico ufficiale. “Uno dei due è fuggito”, ha ricordato il testimone, “mentre l’altro è stato identificato”. Si trattava di Mattia, 26 anni, cremonese. Su 30 persone, gli agenti erano riusciti ad identificarne 16. Mentre stavano svolgendo accertamenti sull’identità dei presenti, uno dei poliziotti era stato spintonato da Mattia, che era in forte stato di alterazione. Il giovane era quindi stato fermato e accompagnato all’interno della Volante dove si era dimenato, sferrando calci e pugni contro lo sportello.

“A quel punto”, ha riferito il poliziotto, “tutte le persone presenti ci hanno circondato”. Momenti concitati, quelli con gli avventori, intervenuti contro gli agenti in favore di Mattia. Nello stesso momento i poliziotti, impegnati a far sfollare la piazza, avevano sentito aprirsi la portiera dell’auto di servizio. Era Cristian, 33 anni, anch’egli cremonese, che stava cercando di far scendere Mattina dalla Volante.

Entrambi erano stati bloccati e accompagnati in Questura. Nei loro confronti era scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, più una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta. I due imputati si difenderanno nel corso dell’udienza fissata al prossimo 5 luglio. Mattia è difeso dall’avvocato Marilena Gigliotti, mentre Cristian dall’avvocato Cristina Pugnoli.

Sara Pizzorni