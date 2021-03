Sono 6 decessi e 160 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 47.175. I nuovi positivi in Lombardia sono 3.643, di cui 103 debolmente positivi. L’indice di contagio è all’7,7%.

Salgono di 14 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 836, e salgono di 213 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 7.165 ricoverati. I decessi sono 99.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 907, di cui 374 in città, Bergamo 200, Brescia 510, Como 370, Lecco 62, Lodi 64, Mantova 283, Monza e Brianza 263, Pavia 203, Sondrio 25 e Varese 512.

Oggi in Italia si registrano oggi 18.765 nuovi casi e 551 morti (+165 rispetto a ieri). Sono 335.189 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 169.196. Il tasso di positività è del 5,6% (ieri era all’8,1%), in calo del 2,5%. Gli attualmente positivi sono 560.654 (-2.413) con 28.428 ricoverati con sintomi (+379) e 3.546 in terapia intensiva (+36). Restano in isolamento domiciliare 528mila pazienti (-3mila) mentre sono 20.601 le persone guarite o dimesse.