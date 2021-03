In occasione della ‘Giornata della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie’, gli studenti dell’Istituto superiore Stradivari hanno organizzato un incontro con il Comandante Alfa, co-fondatore del Vis dei Carabinieri, attivo nella lotta contro la mafia, svoltosi lunedì 22 marzo.

Scopo dell’iniziativa per tenere vivo il ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Un incontro che, come spiegano dalla scuola, è stato “prezioso e significativo per tutti i ragazzi dell’Istituto” in quanto “avere una testimonianza diretta ha aiutato a comprendere e a tenere viva la memoria di tanti servitori dello Stato e semplici cittadini, caduti a causa del vile fenomeno mafioso”.

Per l’occasione, gli studenti hanno anche realizzato un video, sempre allo scopo di ricordare le vittime della mafia.