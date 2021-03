Oggi il Consiglio di Amministrazione di MailUp S.p.A. – MAIL (la “Società” o l’“Emittente” o “MailUp”), società ammessa alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa Italiana, e operante nel settore delle cloud marketing technologies, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, redatti in accordo ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Tali documenti sono stati trasmessi a BDO e al Collegio Sindacale per lo svolgimento delle rispettive attività di verifica.

Nel corso del CdA è stato anche deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria e straordinaria il prossimo 22 aprile 2021, la modifica della denominazione sociale da “MailUp S.p.A.” a “Growens S.p.A.”.

La decisione rientra in un progetto per l’aggiornamento del posizionamento, della mission e del purpose aziendale, sviluppato per rappresentare ancora meglio l’identità di un Gruppo internazionale oggi composto da 5 business unit (MailUp, Acumbamail, Agile Telecom, Bee e Datatrics) e con un portfolio di soluzioni per le marketing application non più solo legate alle tecnologie per email, grazie al percorso di crescita in settori e mercati internazionali.

“Siamo entrati nel 2021 forti di risultati eccellenti e con uno stato patrimoniale solido, convinti che sarà un anno migliore rispetto al 2020″, ha commentato Nazzareno Gorni, Amministratore Delegato e fondatore di MailUp Group. “In questo contesto sfidante abbiamo deciso di proporre all’Assemblea degli Azionisti il cambio di denominazione sociale in “Growens S.p.A.”, scegliendo un nome che vuole rispecchiare ancora di più la nostra costante tensione alla crescita, anche per linee esterne. Da startup fondata nel 2002 a Cremona, grazie all’intuizione di noi 5 fondatori, in quasi 20 anni abbiamo saputo ampliare i nostri confini creando un gruppo internazionale con radici italiane, visione globale, attenzione alle comunità locali in cui operiamo e che si contraddistingue per passione, trasparenza, innovazione per i clienti e profittabilità per gli investitori. Per affrontare la nuova fase di scale-up abbiamo lavorato nell’ultimo anno per rafforzare le prime linee di management, ponendo così le basi per un rinnovato percorso di crescita.”

Principali voci:

RICAVI consolidati pari a € 65,2 mln, +7% rispetto al 31 dicembre 2019

RICAVI esteri pari a € 34,5 mln, +20% rispetto al 31 dicembre 2019

EBITDA consolidato pari a € 5,1 mln, +6% rispetto al 31 dicembre 2019

UTILE NETTO consolidato pari a € 0,6 mln, -50% rispetto al 31 dicembre 2019

UTILE NETTO della capogruppo pari a € 1,7 mln, -22% rispetto al 31 dicembre 2019

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA consolidata (cassa) pari ad € 2,5 mln, rispetto a € 2,4 mln del 31 dicembre 2019