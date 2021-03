Iniziate le vaccinazioni in ambiente protetto ospedaliero per i pazienti fragili, come annunciata la scorsa settimana dal direttore generale Rosario Canino. 36 quelle somministrate ieri ai pazienti in dialisi nel reparto di Nefrologia diretto dal dottor Malberti; 200 quelle che verranno effettuate nell’arco della settimana.

© Riproduzione riservata