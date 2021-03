Sono aperte le iscrizioni alle graduatorie per il personale Ata di terza fascia: ad annunciarlo è il direttore dell’Ufficio scolastico territoriale, Fabio Molinari, che spiega in un video le modalità per accedervi.

“Si tratta di una possibilità che l’amministrazione da ogni tre anni” spiega. “Le figure ricercate sono quelle dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi”.

Per fare domanda si può accedere autonomamente tramite il portale del Miur, oppure rivolgendosi direttamente a una scuola o all’ufficio scolastico, che fornirà tutta l’assistenza necessaria.

“E’ un’ottima occasione anche per ricevere una supplenza di qualche mese” conclude Molinari.

© Riproduzione riservata