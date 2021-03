Considero del tutto insoddisfacente la risposta che l’assessore all’ambiente Simona Pasquali ha dato al consigliere M5S Luca Nolli in merito all’istituzione della Commissione di Valutazione dei progetti per l’utilizzo del risarcimento pari a 1 milione di euro, già introitato dal Comune a seguito della sentenza definitiva sull’inquinamento Tamoil.

Mi chiedo che senso ha vincolare la costituzione della Commissione di Valutazione al “riconoscimento del risarcimento a favore del Comune e soprattutto all’entità delle risorse assegnate”.

Faccio presente che il milione di euro introitato nelle casse comunali è stato disposto dal giudice in sede di processo penale a titolo di “provvisionale”, ovvero di “anticipazione” che se ritenuta insufficiente a compensare l’intero danno patito dal Comune prevede la possibilità di promuovere la causa civile per l’accertamento del danno ulteriore. Di conseguenza il milione di euro ben difficilmente verrà intaccato, anzi potrà soltanto aumentare.

Ciò detto, non comprendo questa inerzia da parte dell’assessore all’ambiente. Si inizi a ragionare su come utilizzare al meglio tale somma, facendo ricorso anche a contributi tecnici e scientifici. La Commissione di Valutazione serve proprio per questo e può essere attivata da subito.

Anche perché risulta già depositato il progetto “Conoscere per Liberare l’Ambiente” per l’implementazione di un sistema di monitoraggio ambientale per la città di Cremona, presentato al Sindaco nel febbraio 2019 dal promotore dell’azione popolare in giudizio Gino Ruggeri.

Sergio Ravelli

consigliere generale del Partito Radicale

