Altri 169 casi positivi in provincia di Cremona, come risulta dai tamponi processati nelle ultime 24 ore. 5.046 quelli registrati in tutta la regione Lombardia, l’8,4% dei tamponi effettuati (poco meno di 60mila), quindi tasso in salita rispetto a ieri quando era del 7,1%.

In provincia di Cremona l’indice Rt è in discesa, ma resta di poco sopra l’1.

Altri 100 i decessi avvenuti in Regione, mentre non ci sono stati nuovi ricoveri nelle terapie intensive. Inoltre diminuiscono i ricoveri negli altri reparti (-46).

Presso l’ospedale di Cremona la situazione dei ricoveri regge, ma resta comunque al limite. Non è stato necessario liberare altri reparti per i pazienti Covid, oltre alla week surgery del sesto piano, ma tutti i letti restano occupati, compresi quelli della terapia intensiva.

A livello nazionale sono 460 le vittime e i nuovi casi 23.696 su 349.472 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 6,8%, in aumento rispetto al giorno prima dell’1%.

