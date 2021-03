La Giemmea, newco che fa capo alle aziende cremonesi gruppo Bossoni e a Mar.fin, rispettivamente di Mario Bossoni e Giorgio Marra, si è aggiudicata – per oltre 17 milioni – i lotti 1 e 2 nell’ambito del fallimento della Agricar Diesel, al termine di un procedimento durato 48 mesi.

A stabilirlo, come scrive il Giornale di Brescia, il giudice Stefano Franchioni, che ha disposto l’aggiudicazione dei lotti 1 e 2 della procedura alla società Giemmea, l’unica a presentare una offerta all’asta di fine febbraio.

E sebbene la prima asta si era conclusa con un nulla di fatto a causa di alcuni “problemi tecnici”, gli stessi non sono risultati imputabili alla società offerente, che si è quindi portata a casa tutto il pacchetto.

D’altro canto sembrava la conclusione naturale, essendo Marra e Bossoni già affittuari di Agricar Diesel ed avendo quindi diritto di prelazione.

La Giemmea si è costituita il 30 ottobre 2019. Il bando Agricar Diesel-Immobiliare SZ riguardava, rivela ancora il Giornale di Brescia, l’asta telematica relativa alla cessione d’azienda legata al fallimento Agricar Diesel ed il concordato preventivo di Im- mobiliare Sz.

I due lotti contengono beni e rapporti giuridici organizzati per l’esercizio dell’attività: non solo il marchio Agricar (servizi di vendita di veicoli e servizi connessi in ambito finanziario, di noleggio, assicurativi e di officina), ma anche beni immobili e mobili, attrezzature, impianti, beni strumentali, licenze, autorizzazioni, permessi e contratti di lavoro con ben 183 dipendenti e 16 agenti. Ora manca solo l’ultimo passaggio: dopo la pubblicazione dell’ estratto del provvedimento di aggiudicazione, bisognerà attendere ancora 10 giorni per eventuali proclami, quindi si potrà formalizzare l’aggiudicazione vera e propria.

