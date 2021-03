Il comitato Priorità alla scuola sta organizzando eventi diffusi durante questa settimana per arrivare al flash mob che si terrà in piazza del Comune il 26 marzo alle ore 17.30. Per questo stanno comparendo in queste ore nastrini colorati ai cancelli delle scuole per infanzia e primarie della città, nonché nastri e cartelli ai cancelli di alcune scuole superiori.

“Il presidio ha, ancora una volta, lo scopo di sensibilizzazione riguardo al ruolo della scuola nel nostro paese” spiega il comitato promotore. “Pur consapevoli della drammatica situazione in cui ci troviamo, ci sentiamo in dovere di portare avanti le nostre proposte e far sentire la nostra voce.

Chiediamo una scuola il più possibile in sicurezza per permettere finalmente un ritorno in classe di tutti gli studenti”.

“Per fare questo avremo bisogno di: investimenti sui mezzi di trasporto perché siano in grado di far fronte alla situazione attuale è che siano efficienti per il futuro; investimenti (usando una cospicua parte del Recovery fund) sia sull’edilizia che sul personale scolastico; ripristino delle infermerie all’interno delle scuole perché diventino presidi sanitari dotati di tamponi rapidi allo scopo di tracciare ed isolare i focolai; nuove modalità di didattica abbandonando la vecchia didattica frontale e esplorando modalità nuove e già note; una scuola veramente inclusiva che permetta a tutti di sviluppare i propri talenti senza la componente competitiva, ma che invece stimoli la cooperazione e la competenza al conflitto; progetti continuativi che facciano della nostra città una città a misura di bambini e un luogo di opportunità per i giovani.

Potrebbe sembrare ambizioso, ma lo chiediamo con forza, perché sappiamo benissimo che dal benessere delle nuove generazioni dipende il benessere futuro e di tutta la comunità”.

