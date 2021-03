L’associazione B.A.C.A. International Italy Odv – Bikers Against Child Abuse è stata premiata nell’ambito della dodicesima edizione della campagna di solidarietà e sensibilizzazione organizzata da UniCredit ‘1 voto, 200.000 aiuti concreti – Vicini a chi ha bisogno per un domani più sereno’, che ha visto premiate ben 231 organizzazioni non profit tra le oltre 1500 che hanno preso parte all’iniziativa, di cui 39 in Lombardia (24 a Milano, 5 a Varese, 4 a Brescia, 2 a Monza e Brianza, 1 ciascuno a Bergamo, Como, Cremona e Pavia).

Grazie a questo progetto, UniCredit mette a disposizione 200mila euro del fondo Carta Etica, il fondo destinato a iniziative di solidarietà sul territorio che si alimenta con una percentuale di ogni spesa effettuata utilizzando le carte di credito UniCreditCard Flexia Classic Etica, UniCreditCard Visa Infinite in versione Etica e UniCreditCard Business Aziendale in versione Etica, senza costi aggiuntivi per il titolare.

In totale, quest’anno, sono stati raccolti oltre 107.000 voti in 61 giorni, con una media giornaliera di oltre 1.750 voti e 185.000 euro di donazioni aggiuntive raccolte da oltre 8.500 sostenitori.

I 200 mila euro di questa edizione, sommati agli importi delle precedenti e ai contributi volontari spontaneamente erogati da chi ha supportato l’iniziativa con il voto e con le donazioni, portano a quasi 3,3 milioni di euro la somma complessivamente distribuita dal 2010, grazie all’iniziativa “1 voto, 200.000 aiuti concreti”, a favore delle organizzazioni del terzo settore.

La classifica completa è disponibile sul sito www.ilMioDono.it

