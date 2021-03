Gerre de’ Caprioli e Stagno Lombardo da record: i vaccinati tra gli over80 in questi due piccoli comuni del cremonese sfiorano il 100%. Questo anche grazie ai servizi di supporto messi in campo dalle amministrazioni comunali per aiutare gli anziani con le prenotazioni.

Il servizio di Simone Arrighi

