Sono giunte stamattina alla farmacia dell’Ospedale di Cremona le quaranta dosi del vaccino italiano Covitar di ReiThera destinate alla sperimentazione. Prenderà infatti il via nei prossimi giorni a Cremona la fase sperimentale, che coinvolgerà appunto una quarantina di persone.

E’ stata avviata, per questo, la ricerca dei volontari sul territorio cremonese. L’Ospedale cerca persone di età superiore ai 18 anni, di cui un quarto over60, per verificare l’efficacia del vaccino anche nelle persone più a rischio di contrarre il Covid, come ha spiegato nei giorni scorsi il dottor Angelo Pan, che si occuperà della fase sperimentale.

Il vaccino Covid made in Italy, finanziato dalla Regione Lazio e dal Ministero della Ricerca, parte dall’istituto Spallanzani di Roma.

Sempre alla farmacia dell’ospedale di Cremona sono giunte anche 800 dosi del vaccino AstraZeneca, che consentiranno di proseguire con le vaccinazioni destinate al mondo della scuola.

