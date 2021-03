Situazione ancora irrisolta in zona stazione, dove stanno proseguendo i lavori per il parcheggio a lato del cavalcavia, ma dove molti altri dettagli restano da definire anche nella parte di via Vecchia Dogana.

Il parcheggio avanza a ritmo sostenuto, un cantiere iniziato in ritardo, la scorsa estate, a causa della pandemia, ma che nell’arco di qualche mese dovrebbe essere terminato. La struttura, che occupa tutta la superficie del parcheggio a raso dietro l’Italmark, sarà realizzata in carpenteria metallica, sviluppata su due livelli con una superficie di circa 3700 mq, e potrà avere delle schermature per migliorarne l’aspetto estetico.

In questa prima fase viene realizzato solo il primo piano ma è predisposto per essere innalzato ad un secondo.

Oltre a questo cantiere, altre situazioni sembrano irrisolte anche nella restante parte del comparto. “Dobbiamo ancora terminare la pista ciclabile di via Vecchia Dogana – afferma l’assessore alla Mobilità Simona Pasquali- che ora si blocca davanti ai pilastri del cavalcavia e va ovviamente prolungata in direzione stazione, verso il terminal dei bus urbani”.

Proprio in questa zona, viene lamentata l’assenza di panchine e di una pensilina per chi deve attendere l’arrivo del bus, nonostante le promesse di un anno fa.

“Sono consapevole del disagio – afferma Pasquali -. Quando facemmo il sopralluogo lo scorso anno con l’allora dirigente Pagliarini, vennero date assicurazioni sulla posa della panchine, ma purtroppo c’è stato un avvicendamento di figure dirigenziali (dopo Pagliarini, passato in Aem, l’archittetto Bertozzi e attualmente l’architetto Donadio) che ha fatto slittare i tempi. La pratica va ripresa in mano celermente”.

Intanto proprio sul tema panchine, arriva la proposta di Carlo Capurso, fotografo e ambientalista di lungo corso che ha raccolto alcune delle lamentele, soprattutto di gente anziana. “Darei un suggerimento all’amministrazione: perchè non portare qui qualcuna delle panchine ampiamente sottoutilizzate che si trovano nell’area verde di via Sesto di fronte al CremonaPo?”.

