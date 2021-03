Unità cinofile dei Carabinieri, insieme agli uomini del Corpo della Forestale, hanno ispezionato questa mattina il parco Caduti di Nassirya, dove nei giorni scorsi era stata segnalata la presenza di bocconi avvelenati. Un problema che a Cremona negli ultimi tempi si è verificato spesso: prima via Ippocastani, dove un cane è stato salvato in extremis, poi piazza San Paolo e via Bissolati. E ancora, in pieno centro storico, è stata segnalata la presenza di polveri tossiche per gli animali domestici.

Insomma, situazioni piuttosto comuni, che hanno attirato l’attenzione dei militari della Forestale, da sempre attenti su queste tematiche. Sono quindi intervenuti con il Nucleo Cinofilo Antiveleno, e in particolare il già noto cane Puma, femmina di 9 anni di Pastore Belga Malinois, appositamente addestrata, che sul territorio si è già fatta conoscere per interventi di questo tipo.

Laura Bosio

