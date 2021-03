Tanti gli appuntamenti della Settimana Santa sull’emittente Cremona 1. Non prima di aver ricordato che nei giorni di zona rossa nazionale, 4 e 5 aprile, servirà l’autocertificazione per andare a messa e per quanto possibile nella prossimità della propria abitazione.

Quanto agli appuntamenti su Cremona 1, Si partirà da giovedì primo aprile, alle 18, con la messa ‘Cena del Signore’. Alle 21 di venerdì 2 aprile ci sarà la Via Crucis di Soresina con i fedeli dell’oratorio cittadino di San Siro.

Sabato 3 aprile, in collegamento con la Cattedrale di Cremona, la Santa Messa della Veglia di Pasqua. Il giorno di Pasqua andrà invece in onda la funzione delle 11, mentre alle 12.20 ci sarà ‘Il giorno del Signore’. Alle 13.30 e alle 16 un focus con le interviste al vescovo di Cremona, Antonio Napolioni, e a quello di Crema, Daniele Giannotti. A Pasquetta, infine, andrà in onda alle 11 la messa del Lunedì dell’Angelo.

