Politica cremonese compatta nel condannare la scelta di Coldiretti di spostare la Fiera Internazionale del Bovino da Latte al polo fieristico di Montichiari e nel chiedere che si faccia un passo indietro, per riportare a casa l’importante evento.

“Lo spostamento a Montichiari costituisce un danno e una sconfitta per il nostro territorio” commenta Carlo Malvezzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale. “Fatichiamo a capire l’utilità di questo spostamento per il sistema allevatoriale. Senza contare che la fiera rappresenta un volano per l’intero sistema economico cremonese, e si è dimostrata in grado di intercettare i bisogni emergenti, come il sistema sanitario. Credo sia positivo che il cda si sia dotato di un piano di sviluppo che ci auguriamo che possa essere sostenuto da regione e dal governo nazionale. L’unico rammarico è che le istituzioni locali non abbiano saputo gestire questo passaggio così delicato per noi”.

“Senza la fiera Cremona perde un pezzo della sua storia” aggiunge Alessandro Zagni (capogruppo Lega). “Ha sempre rappresentato elemento di sviluppo e attrattività importante. Senza contare che il bilancio dell’Ente Fiera si è sempre basato su questo evento. Ora serva una soluzione per riportare la manifestazione a Cremona e la politica, compatta, deve agevolare questo dialogo”.

“E’ avvilente per i cittadini e gli agricoltori vedere due associazioni che si fanno la guerra l’un l’altra, senza che la politica possa riuscire a evitare questo scempio per il territorio” commenta Marcello Ventura, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale. “Ora la politica deve riuscire a dimostrare quello che vale, a tutti i livelli, e fermare lo spostamento della manifestazione, perché ne va non solo del territorio ma anche dell’equilibrio fieristico lombardo”.

Stessa posizione del centrosinistra, che non si risparmia una frecciata alla Regione, che “avalla, con la presenza del suo assessore regionale all agricoltura alla conferenza stampa, la scelta di un’associazione di allevatori di spostare da Cremona a Montichiari la Mostra zootecnica” commenta il capogruppo del Pd, Roberto Poli, definendo tale scelta “molto allarmante”.

Secondo Poli la decisione “può essere spiegata in due modi. O Regione Lombardia ha avallato in modo leggero e superficiale la scelta, senza capire le conseguenze per un territorio e per l’intera regione. O, peggio, Regione entra nelle dinamiche e si muove in modo fazioso utilizzando tensioni e spaccature tra associazioni e fenomeni di competizione territoriali, con la consapevolezza di agire in termini penalizzanti”.

Ora bisogna “agire insieme in termini costruttivi e rispondere all’ ennesimo errore regionale. Su questo il Pd è pronto a fare la sua parte”.

“Occorre riconoscere quello che è il valore della manifestazione a Cremona” aggiunge Enrico Manfredini (Fare Nuova La Città). “Sappiamo che quella del bovino da latte è la manifestazione principale dell’ente Fiera, creata con il lavoro di anni e fortemente legata all’economia agroalimentare del territorio.

Togliere questo evento porta la nostra Fiera a indebolirsi in modo estremamente forte. Credo che quello che sta succedendo non sia casuale, bensì abbia la finalità precisa indebolire CremonaFiere, facendolo diventare u boccone facile per altre fiere, che potrebbero acquistarla a prezzo basso.

La situazione è particolarmente delicata e serve giocare a carte scoperte, cercando di trovare una mediazione. In caso contrario c’è solo lo scontro frontale, che però lascia degli strascichi difficili da superare. Dunque confido che vi siano almeno il buon senso e la volontà di lavorare per il bene e il futuro della città, perché la Fiera e la Manifestazione del Bovino da latte sono patrimonio di tutta la città, non qualcosa che si limita alle istituzioni. Indebolire CremonaFiere significa indebolire il tessuto economico cittadino”.

Laura Bosio – Nicoletta Tosato

