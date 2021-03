Nell’ambito della Giornata mondiale dell’Endometriosi anche Cremona ha voluto far sentire la propria vicinanza, illuminando di giallo le finestre del Palazzo Comunale. La testimonianza di Chiara Pedroni, che dal 2015 lotta contro questa malattia per la quale ad oggi non esiste cura ma che colpisce e fa soffrire ben tre milioni di donne in Italia, vuole raccontare cosa significa dover convivere con questa malattia.

Chiara dal 2015 ad oggi ha subito ben sette interventi chirurgici, vive con lesioni neurologiche permanenti, cammina con l’ausilio di una sedia a rotelle e ogni giorno deve prendere farmaci. Chiara nel 2018 è stata campionessa italiana di danza in carrozzina.

