Incidente, poco dopo le 12,30, in via Eridano, all’altezza della Tamoil. A scontrarsi sono state un’auto e una vespa. La dinamica è al vaglio della polizia stradale, ma le conseguenze sono state lievi per il conducente della vespa. L’uomo, che si stava immettendo sulla carreggiata, è stato urtato dalla macchina, ed è stato sbalzato sulla corsia opposta. Per fortuna indossava il casco e dall’altra parte non stava sopraggiungendo nessuno. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che gli hanno prestato le prime cure. Ferite lievi.

