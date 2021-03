Sono sempre più serrate le trattative per il supermercato pronto a sorgere nell’area ex Snum in via Giordano: sarebbe l’Eurospin il gruppo pronto a firmare.

Dopo l’acquisto dello spazio da parte della società immobiliare Findonati dalla cooperativa Monteverdi, a inizio dell’anno, si è partiti con un lavoro di bonifica di quel tratto della Cremonella che era stato danneggiato durante i precedenti lavori, come richiesto dalla Soprintendenza.

Diversi i vincoli da rispettare, tra cui la conservazione delle antiche mura di cinta. Proprio per le disposizioni di conservazione dell’area non è previsto alcun parcheggio sotterraneo.

Procedono i lavori anche nell’ex Armaguerra dove, nei 39.150 metri quadrati di superficie di cui mq 15.758 edificabili, sorgerà un nuovo polo commerciale. Proprio in quella zona sarebbe pronto a sorgere un nuovo concessionario d’auto, al momento top secret.

Certa la presenza del Lidl, che si trasferirà da via Castelleone. Intanto son inziate le opere sulla viabilità: è stata chiusa la corsia del sottopasso dell’Itis antistante l’area.

