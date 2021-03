Sono 3271 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, a fronte di 44289 tamponi (dei quali 20561 antigenici). L’indice di contagio è al 7,3%.

Per la prima volta dopo mesi sono in calo i ricoveri in terapia intensiva: -8, per un totale di 862 nella regione. In aumento, invece, i ricoveri ordinari, di 115 unità (7109 complessivi). I guariti/dimessi odierni sono 2469; 85 i decessi.

135 i nuovi casi nella provincia di Cremona. Per quanto riguarda le altre province, Milano 897 (di cui 394 a Milano città), Bergamo 130, Brescia 431, Como 368, Lecco 83, Lodi 61, Mantova 134, Monza e Brianza 204, Pavia 95, Sondrio 24, Varese 65

© Riproduzione riservata