“Ho ricevuto l’abilitazione di dirigente scolastico per il Baccalaureato Internazionale. Grazie a questa certificazione posso fare il Preside di qualunque Scuola media IB nel mondo, ma soprattutto, da oggi ho le abilità per dirigere le nostre Scuole Internazionali al meglio”. E’ questo l’annuncio che, sulla propria pagina Facebook, ha fatto Nicolò Govoni, l’attivista per i diritti umani cremonese, presidente e direttore esecutivo dell’organizzazione non-profit ‘Still I Rise’.

“International Baccalaureate (IB) – spiega Govoni – è il diploma più riconosciuto al mondo e, a parere di molti, l’istruzione migliore mai creata. Siamo gli unici a portarlo ai bambini profughi, gratis, in uno dei contesti più svantaggiati che esistano. È il nostro orgoglio, il nostro cavallo di battaglia, la nostra Rivoluzione. E da oggi cambiamo il mondo con forza ancor maggiore”.

L’attivista quindi spiega: “Tutto questo non è per me. Sono felicissimo di un tale risultato, non lo nego, ma non sono io l’eroe di questa storia. Ogni sforzo, ogni domenica passata a studiare, ogni notte trascorsa a lavorare e ogni mattina a ingurgitare caffè—è tutto possibile solo grazie ai nostri ragazzi. Sono loro i veri supereroi. Sono loro a fronteggiare sfide ben più dure di quanto noi potremo mai immaginare. Sono loro il nostro ‘perché’. Loro il fine ultimo del nostro creare. Loro il futuro del mondo.

“E se oggi sono Preside IB certificato – conclude -, è solo a loro che lo devo. Perché, giorno dopo giorno, loro danno un senso alla mia vita. Questo è per voi”.

© Riproduzione riservata