Sono 146 le offerte di lavoro presso i centri per l’impiego del territorio cremonese, che vanno da posizioni ti tipo amministrativo ad altre legate alla sanità, come Oss e Asa.

Si cercano poi operai, cuochi, camerieri. Per candidarsi ad un’offerta di lavoro verificare prima il possesso dei requisiti previsti.

Una volta verificati i requisiti, si deve presentare la propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo via e-mail all’indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta. Si chiede di specificare nell’oggetto i codici di riferimento per la candidatura.

Gli indirizzi mail a cui inviare il proprio Cv sono:

Cremona – centro.impiego.cremona@provincia.cremona.it

Crema – centro.impiego.crema@provincia.cremona.it

Casalmaggiore – centro.impiego.casalmaggiore@provincia.cremona.it

Soresina – centro.impiego.soresina@provincia.cremona.it

LE OFFERTE DEI CPI

LE ALTRE OFFERTE

© Riproduzione riservata