Pauroso incidente a Castelvetro Piacentino, dove un ciclista è stato travolto da una vettura, che procedeva in direzione Piacenza, all’altezza della maxi curva.

L’uomo è stato sbalzato contro il vetro anteriore dell’auto, andato in frantumi, per poi terminare il volo sull’asfalto. Per soccorrerlo sono intervenuti gli operatori del 118, con ambulanza ed auto medica, che si sono occupati prima di stabilizzarlo e successivamente di caricarlo sull’elisoccorso.

