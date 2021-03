Da venerdì 2 aprile e, in linea di massima, sino al termine dell’estate, via Gerolamo da Cremona, nel tratto compreso tra via Valverde a vicolo Fodri, e via Palatina saranno interessate da lavori edili riguardanti Palazzo Fraganeschi.

Per limitare i disagi e i pericoli per la circolazione stradale sono state disposte modifiche alla circolazione indicate da apposita segnaletica, collocata in prossimità nella zona dove sta per essere allestito il cantiere, con l’indicazione dei percorsi alternativi e le misure alle quali devono attenersi ciclisti e pedoni. E’ stata inoltra data disposizione di informare per tempo residenti e titolari di attività delle modifiche alla viabilità.

