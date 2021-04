Le Invasioni Botaniche, una delle manifestazioni di maggior richiamo per il centro storico di Cremona, slittano a maggio. Erano in programma per il 18 e 19 aprile ma la situazione sanitaria emersa ha fatto propendere l’organizzatore (le Botteghe del Centro) a fare slittare l’esposizione di piante e fiori a sabato e domenica 22 e 23 maggio, Covid permettendo.

“In questi mesi – affermano le Botteghe – gli organizzatori si sono a lungo confrontati con espositori, partner, fornitori, partendo dal presupposto che gli eventi sono e devono rimanere momenti di serenità, opportunità commerciale e socialità”.

