“Le carte non ci consentono di capire quale è il significato vero di questa accusa. Fontana ha sempre detto che quei soldi sono i risparmi di una vita dei suoi genitori e non si è mai posto il problema. Soldi di cui lui apprende nel 2015 quando fa la voluntary disclosure”. Così Jacopo Pensa, legale del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha replicato a chi gli ha chiesto un commento sulle indagini della procura di Milano che vedono indagato il governatore per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella voluntary disclosure.

