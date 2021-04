I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona hanno denunciato G.M., classe 1974, operaio, pregiudicato, per guida in stato di ebrezza, minaccia e porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.

Nella serata del 30 marzo, intorno alle 21, il gestore di un esercizio pubblico si è trovato alle prese con un cliente in stato di alterazione. Da quanto riferito dal proprietario del locale, l’avventore, G.M., un 47enne cremonese, è entrato già visibilmente ubriaco, chiedendo una birra. Per non suscitare ulteriori nervosismi nel cliente,il gestore ha acconsentito ma, quando il 47enne è tornato alla carica chiedendo una seconda birra, gli è stata negata.

Spropositata la reazione del cliente, che ha inveito contro il proprietario del locale, minacciandolo anche di morte. E’ quindi scattata la chiamata ai Carabinieri, che giunti sul posto hanno visto G.M., volto già noto ai militari, mentre si avvicinava a bordo di uno scooter. Alla vista delle forze dell’ordine, il 47enne ha gettato a terra un involucro. All’interno i Carabinieri hanno trovato una pistola ad aria compressa priva del tappino rosso; addosso all’uomo è stato poi rinvenuto anche un coltello.

L’uomo, fermato e portato in caserma per ulteriori accertamenti, è stato sottoposto all’etilometro risultando positivo: il tasso aclolemico riscontrato nel sangue infatti era pari a 2,20 gr/l.

© Riproduzione riservata