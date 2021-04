Sta procedendo in maniera fluida il nuovo sistema varato da Regione Lombardia per le prenotazioni delle vaccinazioni anti Covid. Da questa mattina, 2 aprile, è possibile per la fascia d’età 75 – 79 anni (nati tra il 1942 e il 1946) prenotarsi sul portale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it gestito dalle Poste.

CremonaOggi ha “testato” il nuovo sistema, inserendo tessera sanitaria e codice fiscale di una persona nata nel 1942 e dopo un attesa di 10 minuti siamo riusciti ad ottenere giorno, orario e luogo per la somministrazione: il 13 aprile, secondo giorno disponibile, nell’ultima fascia, quella dalle 19 alle 20, presso l’hub di CremonaFiere.

La prenotazione è diretta e non necessita di una pre-adesione; il cittadino inoltre può scegliere il giorno e il luogo della vaccinazione.Ci sono poi altre tre modalità per prenotarsi: attraverso il call center 800 894 545; tramite Postamat Sportelli automatici di Poste della Lombardia; comunicandolo al postino.

