Ha rubato un ponteggio di quelli montati lungo la sp33 per la manutenzione del Ponte Versi, tra San Daniele Po e Roccabianca, minacciando il responsabile del cantiere: è finito così in manette per il reato di rapina impropria, B.C. classe 1958, residente a Melito di Porto Salvo (RC) ma domiciliato a Roccafranca (BS), coniugato e pregiudicato.

I fatti risalgono al primo pomeriggio di venerdì, quando l’uomo, insieme a un complice, si è introdotto nel cantiere, smontando un ponteggio di 80 metri quadrati, per un valore di circa 8.000 euro. Durante le operazioni i due malviventi sono stati notati dal geometra direttore del cantiere, che ha cercato di intervenire per farli desistere. I due lo hanno però minacciato, dandosi poi alla fuga.

L’uomo si è allora messo all’inseguimento dei due, contattando immediatamente il 112 per segnalare quanto accaduto. L’uomi li ha tallonati finché un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile non li ha fermati, lungo la SP70 in direzione del centro di Piadena. Mentre il complice è riuscito a scendere per darsi alla fuga il 63enne alla guida è stato intercettato dai militari.

All’interno del furgone i Carabinieri hanno ritrovato il ponteggio smontato e l’uomo è stato condotto nella Stazione dei Carabinieri di Piadena dove, terminate le formalità di rito, è stato poi arrestato e trasferito alla Casa Circondariale di Cremona.

