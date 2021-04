139 i nuovi contagi in provincia di Cremona, 3.003 quelli registrati in Regione Lombardia, su 41.537 tamponi effettuati. Il tasso di positività è stabile al 7.2% (ieri era al 7,1%). Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+2, ora sono 864) e diminuiscono negli altri reparti (-38,sono 18.025 i nuovi contagi, sono arrivati a 6.622). Sono 74 i decessi, per un totale di 31.130 morti dall’inizio della pandemia.

In Italia i nuovi contagi sono 18.025, con un tasso di incidenza al 7,1%, mentre ieri era al 5,9%. In leggero calo le terapie intensive (meno 11 posti occupati, per un totale di 3.703) e i ricoveri (meno 57, per un totale di 28.432).

